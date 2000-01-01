Смотрич объяснил, зачем нужно контролировать БАГАЦ

Выступая на конференции в Ариэльском университете, Смотрич сказал, что цель такого закона заключается в том, чтобы "отремонтировать демократию и установить здоровый баланс между всеми тремя ветвями власти в Государстве Израиль".
Бецалель Смотрич, занимающий второе место в объединенном списке блока "Союз партий правого фланга2, является одним из самых ярых сторонников внесения в законодательство изменений, которые ограничат полномочия БАГАЦа.
Критики утверждают, что вмешательство в работу высшей судебной инстанции не приведет ни к чему хорошему.