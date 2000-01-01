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Смотрич объяснил, зачем нужно контролировать БАГАЦ | Фото:20.06 18:45   MIGnews.com

Смотрич объяснил, зачем нужно контролировать БАГАЦ

Министр транспорта Бецалель Смотрич заявил, что законопроект, позволяющий Кнессету обходить решения Верховного суда, будет одним из самых важных при создании новой парламентской коалиции.

Об этом в четверг, 20 июня пишет The Times of Israel.

Выступая на конференции в Ариэльском университете, Смотрич сказал, что цель такого закона заключается в том, чтобы "отремонтировать демократию и установить здоровый баланс между всеми тремя ветвями власти в Государстве Израиль".

Бецалель Смотрич, занимающий второе место в объединенном списке блока "Союз партий правого фланга2, является одним из самых ярых сторонников внесения в законодательство изменений, которые ограничат полномочия БАГАЦа.

Критики утверждают, что вмешательство в работу высшей судебной инстанции не приведет ни к чему хорошему.


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