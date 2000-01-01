Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Указ Зеленского о роспуске Рады признан законным | Фото:20.06 17:18   MIGnews.com

Указ Зеленского о роспуске Рады признан законным

По данным судебных источников, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады признан законным.

"Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов", – сообщил источник.

Между тем, КСУ на своем сайте сообщил, что заседание по делу о конституционности указа главы государства пока не рассматривается.

Теперь выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Напомним, что Владимир Зеленский занял пост президента Украины 20 мая.

Тогда в своем обращении к народу Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. Свое решение новоизбранный лидер объяснил низким доверием граждан Украины к этому институту.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:45
Смотрич объяснил, зачем нужно контролировать БАГАЦ
17:46
Новый министр юстиции встретился с главой БАГАЦа
17:38
Президент Франции претендует на роль миротворца
17:35
ХАМАС осуждает конференцию в Бахрейне
17:07
Израильская компания обеспечит безопасность аэропорта Пекина
16:43
Министр Новой Зеландии извинился перед Израилем
16:25
Израиль заявил о поимке иранского шпиона
16:05
Москва пообещала учитывать интересы Тегерана
15:43
ХАМАС вновь обвинил Израиль в нарушении договоренностей
15:29
Ривлин призвал к борьбе с "кровавой клеветой BDS"
15:02
Став Шафир: Отстаньте от Шабтая Шавита
14:40
Либерман отказывается идти в "узкое правительство"
14:04
7-летняя девочка подтвердила личность насильника
13:40
Арабские партии объединяются для участия в выборах в Кнессет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus