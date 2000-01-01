20.06 17:18 MIGnews.com

Указ Зеленского о роспуске Рады признан законным

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По данным судебных источников, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады признан законным."Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов", – сообщил источник.Между тем, КСУ на своем сайте сообщил, что заседание по делу о конституционности указа главы государства пока не рассматривается.Теперь выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.Напомним, что Владимир Зеленский занял пост президента Украины 20 мая.Тогда в своем обращении к народу Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. Свое решение новоизбранный лидер объяснил низким доверием граждан Украины к этому институту.