Министр Новой Зеландии извинился перед Израилем

"Я могу заверить вас, что опубликованная карта не отражает политику правительства Новой Зеландии", – говорится в письме новозеландского политика, направленному послу Ицхаку Гербергу.
"Карта была явно неточной и не обозначала Государство Израиль как следует", – подчеркивается в послании.
Лис-Галлоуэй пообещал исправить ошибку своего ведомства в кратчайшие возможные сроки.
Напомним, ранее на официальном правительственном веб-сайте была опубликована карта Ближнего Востока, на которой не был обозначен Израиль, однако указывалось, что Восточный Иерусалим является "столицей Государства Палестина".