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Министр Новой Зеландии извинился перед Израилем | Фото:20.06 16:43   MIGnews.com

Министр Новой Зеландии извинился перед Израилем

Министр иммиграции Новой Зеландии Иан Лис-Галлоуэй в своем письме лично извинился перед израильским послом в Уэллингтоне за неуважительно отношение возглавляемого им ведомства к Израилю.

Об этом в четверг, 20 июня, сообщает The Times of Israel.

"Я могу заверить вас, что опубликованная карта не отражает политику правительства Новой Зеландии", – говорится в письме новозеландского политика, направленному послу Ицхаку Гербергу.

"Карта была явно неточной и не обозначала Государство Израиль как следует", – подчеркивается в послании.

Лис-Галлоуэй пообещал исправить ошибку своего ведомства в кратчайшие возможные сроки.

Напомним, ранее на официальном правительственном веб-сайте была опубликована карта Ближнего Востока, на которой не был обозначен Израиль, однако указывалось, что Восточный Иерусалим является "столицей Государства Палестина".


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