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Москва пообещала учитывать интересы Тегерана | Фото: AFP20.06 16:05   MIGnews.com

Москва пообещала учитывать интересы Тегерана

Российская сторона обещает уделить особое внимание интересам Ирана на переговорах с израильтянами и американцами, которые состоятся уже на следующей неделе в Иерусалиме.

Об этом в четверг, 20 июня, сообщает The Times of Israel.

"Иран находится в Сирии по приглашению законного правительства и активно участвует в борьбе с терроризмом. Поэтому, конечно, нам придется учитывать интересы Ирана", – заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

"Мы столкнемся с тем, что интересы государств имеют разные направления. Российская сторона будет учитывать интересы Ирана, доводить их до сведения израильской и американской сторон", – добавил Патрушев.

В последние годы Израиль нанес сотни ударов по Сирии по целям, связанным с Ираном или с поддерживаемом им террористической организацией "Хизбалла".

Как известно, США также осуждают военное присутствие Тегерана в Сирии, где он воюет вместе с Россией от имени режима президента Башара Асада.

Ожидается, что редкие трехсторонние переговоры будут касаться в основном Сирии, в частности усилий Ирана по укреплению военного положения у границ Израиля, и запланированного вывода американских войск из разрушенной войной страны.


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