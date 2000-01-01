Москва пообещала учитывать интересы Тегерана

"Иран находится в Сирии по приглашению законного правительства и активно участвует в борьбе с терроризмом. Поэтому, конечно, нам придется учитывать интересы Ирана", – заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.
"Мы столкнемся с тем, что интересы государств имеют разные направления. Российская сторона будет учитывать интересы Ирана, доводить их до сведения израильской и американской сторон", – добавил Патрушев.
В последние годы Израиль нанес сотни ударов по Сирии по целям, связанным с Ираном или с поддерживаемом им террористической организацией "Хизбалла".
Как известно, США также осуждают военное присутствие Тегерана в Сирии, где он воюет вместе с Россией от имени режима президента Башара Асада.
Ожидается, что редкие трехсторонние переговоры будут касаться в основном Сирии, в частности усилий Ирана по укреплению военного положения у границ Израиля, и запланированного вывода американских войск из разрушенной войной страны.