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Став Шафир: отстаньте от Шабтая Шавита 20.06 15:02   MIGnews.com

Став Шафир: Отстаньте от Шабтая Шавита

Член Кнессета от партии Авода Став Шафир ответила на критику правых высказываний бывшего главы Моссада Шабтая Шавита.

Госпожа Шафир сообщила: “Всем фанатикам и бегемотам, вы слышали, что лидеры правых смеют говорить о нас, хотите чтобы я вам напомнила? Отвяжитесь от Шавита. Герой Израиля имеет право говорить то, что думает об автоматическом голосовании за человека, принесшего в правительство методы криминальной организации. Когда меня выберут лидером Аводы, эти дни ада и это постоянное подстрекательство лагеря страха прекратится”.


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