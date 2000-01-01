Став Шафир: Отстаньте от Шабтая Шавита

Член Кнессета от партии Авода Став Шафир ответила на критику правых высказываний бывшего главы Моссада Шабтая Шавита.
Госпожа Шафир сообщила: “Всем фанатикам и бегемотам, вы слышали, что лидеры правых смеют говорить о нас, хотите чтобы я вам напомнила? Отвяжитесь от Шавита. Герой Израиля имеет право говорить то, что думает об автоматическом голосовании за человека, принесшего в правительство методы криминальной организации. Когда меня выберут лидером Аводы, эти дни ада и это постоянное подстрекательство лагеря страха прекратится”.