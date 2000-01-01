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Командующий КСИР: сбитый дрон - предупреждение Америке 20.06 13:14   MIGnews.com

Командующий КСИР: сбитый дрон – предупреждение Америке

Корпус Стражей Исламской революции Ирана заявил, что его силами был сбит американский разведывательный беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны.

Беспилотник был сбит над территорией провинции Хормозган, в районе Кухмобарак.

Иранские СМИ сообщают, что речь идет о беспилотнике RQ-4 Global Hawk, “выполнявшем шпионскую миссию”.

Представитель американского CENTCOM капитан Билл Урбан отказался комментировать сообщения в иранской прессе о сбитом беспилотнике. Тем не менее, он отметил: “Сегодня никаких дронов над иранской территорией не летало”.

Ранее американские военные заявляли о том, что иранские гвардейцы выпустили ракету по американскому беспилотнику, снимавшему 13 июня танкеры, атакованные в Оманском заливе.

Командующий Корпусом Стражей Исламской революции Ирана генерал-майор Хоссейн Салами выступил с заявлением, в котором сообщил, что вооруженные силы страны “в состоянии справиться с любыми формами агрессии”.

В заявлении, распространенном агентством Тансим, Салами заявил, что “нация готова к войне”.

В нем говорится: “Сбитый американский беспилотник – открытое, ясное и категорическое сообщение. Его следует читать так:  защитники границ Ирана будут решительно действовать в отношении любой иностранной агрессии”.

Салами объявил, что “иранское воздушное пространство – красная черта”, и предупредил: “Единственный способ для наших врагов почувствовать себя в безопасности – это проявлять уважение к суверенитету, национальным интересам и национальной безопасности великой иранской нации”.

Салами добавил: “Мы провозглашаем, что не стремимся к войне ни с одной нацией, но мы тотально и полностью готовы к войне”.


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