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Польша предложила Украине соединить газотранспортные системы | Фото: AFP21.06 01:10   MIGnews.com

Польша предложила Украине соединить газотранспортные системы

Планируемое газовое соединение между Польшей и Украиной предполагает строительство нового газопровода между узлами Германовице на территории Польши и Бильче Волица на территории Украины. Общая протяженность газопровода на польской и украинской стороне составит около 112 км. Газопровод будет иметь диаметр 1000 мм и максимальное рабочее давление 8,4 МПа.

Об этом сообщает интернет-портал gaz-system.pl.

Основной целью объединения систем Польши и Украины является диверсификация источников поставок газа в Украину и дальнейшая интеграция систем транспортировки и рынков газа в регионе Восточной Европы.

Создание новых передающих мощностей приведет к повышению энергетической безопасности и диверсификации поставок и источников газа для Украины через Польшу. Ожидаемые выгоды, которые Польша получит от этого проекта, включают увеличение экспортных мощностей и создание условий для более широкого использования пропускной способности в передающей системе.

Благодаря запланированному соединению, Польша и другие страны ЕС также получат доступ к хранилищам газа в Украине. Увеличение пропускной способности на границе между Польшей и Украиной позволит создать транспортный коридор, поддерживающий интеграцию регионального рынка природного газа, а также укрепить энергетическую солидарность между странами ЕС.


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