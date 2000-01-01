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20.06 10:28   MIGnews.com

Нир Баркат: Бывшему шефу Моссада стоит извиниться

Видный политик Ликуда и бывший мэр Иерусалима Нир Баркат прокомментировал нападки на поселенцев и их политических представителей, прозвучавшие в интервью бывшего главы Моссада Шабтая Шавита газете Маарив.

Баркат заявил: “Мой опыт, как мэра Иерусалима и гражданина Израиля, учит уважать людей с другими взглядами, с взглядами, отличающимися от ваших собственных. Вы можете жить вместе – несмотря на контрасты. Оскорбления, клевета, спесь и презрение к другим всегда приводят к чему-то прямо противоположному. Вы не приблизились к истине в своем описании избирателей Ликуда в качестве людей “с уровнем ниже травы”. Я – один из них. Если вы слышите мои слова – я рекомендую вам принести извинения”.


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