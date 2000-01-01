Израиль: утверждены поправки к правилам о режиме ЧС
Правительство утвердило поправки к правилам о режиме чрезвычайной ситуации по ограничению деятельности и по прохождению карантина гражданами, возвращающимися из-за границы, в специально отведенных государством местах.
Об этом говорится в совместном сообщении министерства главы правительства и министерства здравоохранения.
Поправка к правилам о режиме ЧС по ограничению деятельности:
1. Отменяется запрет на посещение пляжей.
Пребывание на пляже разрешено при условии соблюдения правил "лилового знака".
2. Отменяется запрет на проведение молитв в помещении при соблюдении следующих условий:
• до 50 присутствующих;
• дистанция 2 метра между молящимися;
• ношение масок;
• соблюдение правил гигиены;
• назначение ответственного за соблюдение инструкций.
3. Отменяется пункт об ограничениях при оказании психотерапевтической помощи.
4. Отменяется запрет на посещение музеев при условии соблюдения правил "лилового знака". Количество присутствующих определяется из расчёта один человек 15 квадратных метров. Поправка будет действовать до 3 июня.
Поправка к правилам о режиме ЧС по прохождению карантина гражданами, возвращающимися из-за границы, в специально отведенных государством местах:
Граждане, возвращающиеся из-за рубежа, могут подписать обязательство о прохождении 14-дневного карантина по месту жительства или в другом месте, соответствующем правилам, и обязательство не пользоваться общественным транспортом.
Представитель минздрава вправе дать указание о прохождении карантина в специально отведенном государством месте, если гражданин не имеет возможности соблюдать условия изоляции по месту жительства или отказался подписать обязательство о прохождении карантина по месту жительства. Поправка будет действовать до 2 июня.
Во избежание распространения коронавирусной инфекции в Израиле, министерство здравоохранения призывает общественность следовать инструкциям и продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски, соблюдать гигиену.