20.05 10:23 MIGnews.com

Израиль: утверждены поправки к правилам о режиме ЧС

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Правительство утвердило поправки к правилам о режиме чрезвычайной ситуации по ограничению деятельности и по прохождению карантина гражданами, возвращающимися из-за границы, в специально отведенных государством местах.Об этом говорится в совместном сообщении министерства главы правительства и министерства здравоохранения.Поправка к правилам о режиме ЧС по ограничению деятельности:Пребывание на пляже разрешено при условии соблюдения правил "лилового знака".• до 50 присутствующих;• дистанция 2 метра между молящимися;• ношение масок;• соблюдение правил гигиены;• назначение ответственного за соблюдение инструкций.при условии соблюдения правил "лилового знака". Количество присутствующих определяется из расчёта один человек 15 квадратных метров.Поправка к правилам о режиме ЧС по прохождению карантина гражданами, возвращающимися из-за границы, в специально отведенных государством местах:Граждане, возвращающиеся из-за рубежа, могут подписать обязательство о прохождении 14-дневного карантина по месту жительства или в другом месте, соответствующем правилам, и обязательство не пользоваться общественным транспортом.Представитель минздрава вправе дать указание о прохождении карантина в специально отведенном государством месте, если гражданин не имеет возможности соблюдать условия изоляции по месту жительства или отказался подписать обязательство о прохождении карантина по месту жительства.Во избежание распространения коронавирусной инфекции в Израиле, министерство здравоохранения призывает общественность следовать инструкциям и продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски, соблюдать гигиену.