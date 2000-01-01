20.05 08:25 MIGnews.com

Прокуратура обвинила адвокатов Нетаниягу в "дикой лжи"

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Прокуратура Израиля отреагировала на заявление команды защиты премьер-министра Биньямина Нетаниягу, прокомментировавшей решение, запрещающее премьеру не являться на открытие процесса по его коррупционным делам.Защита Нетаниягу заявила, что целью прокуратуры является попытка “получения фотографии премьера на скамье подсудимых”.Адвокаты Амит Хаддад и Миха Питман заявили: “Несмотря на то, что официально предметом слушаний в воскресенье является “чтение обвинительного заключения”, на практике речь идет о чисто технической процедуре. Адвокаты главы правительства будут присутствовать на процедуре, как того требует закон. Он очень хорошо осведомлен обо всех деталях обвинения. Речь идет о заседании, носящем технический характер и нет никакой необходимости в в присутствии главы правительства в зале суда. Более того, в определенных случаях человек, представляемый адвокатом, может не присутствовать на значительной части заседаний. Существует достаточно прецедентов в прошлом”.Адвокаты далее атаковали прокуроров: “Нет никаких извинений действиям прокуратуры. Они не основываются на каких-либо существенных мотивах - но скорее служат интересам медиа, стремящихся опубликовать фотографию премьер-министра на скамье подсудимых, в качестве продолжения кампании “Только не Биби”. В случае, если никто не заметил - предвыборная кампания закончилась и премьер-министр энергично возглавил борьбу правительства национального единства с горящими проблемами кризиса коронавируса, экономикой, и возвращением людей на рабочие места. Он продолжит это делать и до воскресенья, и после - и до судебного заседания, и после него”.В ответном заявлении прокуратуры говорится: “Заявления команды защиты прессе неприемлемы. Они не просто фальшивы , они более чем ложны. Требование адвокатов чтобы премьер-министр и другие подсудимые не явились на открытие процесса основываются на соображениях стоимости обеспечения охраны и безопасности. Они ничего не говорили о фотографии их клиента на скамье подсудимых. В любом случае, реакция прокуратуры в любом случае не брала этого в расчет. Мы сожалеем о том, что адвокаты пошли на эту дикую атаку против своих коллег-прокуроров, и говорили о фальшивых мотивах и о чуждых соображениях, которые якобы стояли за принятыми решениями”.