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Власти Уханя запретили употребление в пищу диких животных | Фото:20.05 22:10   MIGnews.com

Власти Уханя запретили употребление в пищу диких животных

Администрация города Ухань ввела запрет на употребление в пищу, охоту, торговлю и разведение диких животных.

"Вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных, охоту на них, незаконную торговлю дикими животными, а также разведение диких животных в неволе с целью употребления их в пищу", - сообщает документ, который будет действовать на протяжении пяти лет.

Под запрет подпадают и находящиеся под угрозой исчезновения животные, а также те виды, потребление которых запрещено законом и нормативно-правовыми актами.

Таким образом, торговать животными, указанными в документе, запрещено на рынках, в интернете, в магазинах и т.д.

Власти города добавляют, что ни одна организация или физическое лицо не имеет права размещать соответствующую рекламу.


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