Хаменеи: я не призывал уничтожать евреев

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объяснил значение плаката, который он ранее опубликовал в социальных сетях.
В нем содержится призыв к "освобождению Палестины" посредством "окончательного решения".
Однако Хаменеи решил уточнить, что он не призывает уничтожать евреев, а только Государство Израиль, которое он называет "сионистским режимом". Он добавил, что "это случится".
Ранее сообщалось, что в Иране ко "Дню Аль-Кудс" опубликовали антисемитский плакат, на котором изображен "захваченный" Иерусалим, а также ликвидированный американскими ВВС экс-главарь бригады Аль-Кудс Кассема Сулеймани.
Соответствующий плакат во вторник, 19 мая, опубликовал офис верховного лидера Ирана аятолы Али Хаменеи. Он также призвал к уничтожению "сионистского режима".