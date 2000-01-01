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Хаменеи: я не призывал уничтожать евреев | Фото:20.05 21:46   MIGnews.com

Хаменеи: я не призывал уничтожать евреев

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объяснил значение плаката, который он ранее опубликовал в социальных сетях.

В нем содержится призыв к "освобождению Палестины" посредством "окончательного решения".

Однако Хаменеи решил уточнить, что он не призывает уничтожать евреев, а только Государство Израиль, которое он называет "сионистским режимом". Он добавил, что "это случится".

Ранее сообщалось, что в Иране ко "Дню Аль-Кудс" опубликовали антисемитский плакат, на котором изображен "захваченный" Иерусалим, а также ликвидированный американскими ВВС экс-главарь бригады Аль-Кудс Кассема Сулеймани.

Соответствующий плакат во вторник, 19 мая, опубликовал офис верховного лидера Ирана аятолы Али Хаменеи. Он также призвал к уничтожению "сионистского режима".


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