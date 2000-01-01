21.05 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Аббас: выходим из всех договоров с Израилем и США
. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас “бросил бомбу” и заявил, что палестинское образование “более не связано никакими договорами с Израилем и США”.
В Израиле от коронавируса скончался 33-летний мужчина
. Израильские СМИ сообщают о кончине самой молодой жертвы коронавируса в Израиле - 33-летнем Авишаломе Розилио из Мигдаль Ха Эмек. Розилио умер в больнице Тель Ха Шомер ночью 20 мая.
В Петах-Тикве ученицу 2-го класса раздели из-за платья
. В социальных сетях Израиля прокатилась волна возмущения в связи с инцидентом, произошедшим 19 мая в одной из школ города Петах-Тиква.
Тысячи иранцев просят убежища в Израиле
. Число иранцев, обращающихся к Израилю за помощью, резко возросло за последние месяцы после пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.
Теракт в Самарии: араб открыл огонь по израильской машине
. В среду днем, 20 мая, в арабской деревне Хувара в Самарии произошел теракт, сообщают израильские СМИ. Отмечается, что в атаке никто не пострадал.
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