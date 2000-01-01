Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:21.05 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Аббас: выходим из всех договоров с Израилем и США. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас “бросил бомбу” и заявил, что палестинское образование “более не связано никакими договорами с Израилем и США”.

В Израиле от коронавируса скончался 33-летний мужчина. Израильские СМИ сообщают о кончине самой молодой жертвы коронавируса в Израиле - 33-летнем Авишаломе Розилио из Мигдаль Ха Эмек. Розилио умер в больнице Тель Ха Шомер ночью 20 мая.

В Петах-Тикве ученицу 2-го класса раздели из-за платья. В социальных сетях Израиля прокатилась волна возмущения в связи с инцидентом, произошедшим 19 мая в одной из школ города Петах-Тиква.

Тысячи иранцев просят убежища в Израиле. Число иранцев, обращающихся к Израилю за помощью, резко возросло за последние месяцы после пандемии смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Теракт в Самарии: араб открыл огонь по израильской машине. В среду днем, 20 мая, ​​в арабской деревне Хувара в Самарии произошел теракт, сообщают израильские СМИ. Отмечается, что в атаке никто не пострадал.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:44
COVID-19: в Нидерландах заговорили о заражении от животного
02:30
В мире – свыше 5 млн зараженных COVID-19
01:22
Церемонию "Оскара" в 2021 году возможно перенесут
00:10
НВО выпустит режиссерскую версию "Лиги справедливости"
23:27
Мужское достоинство из бетона появилось на площади Сан-Марко
22:10
Власти Уханя запретили употребление в пищу диких животных
21:46
Хаменеи: я не призывал уничтожать евреев
21:11
11 новых случаев заражения COVID-19 за сутки
20:36
Мандельблит не назначал себя генеральным прокурором
20:07
В мире выявлено рекордное число случаев COVID-19 за сутки
19:52
Убийства женщин в Израиле: Кнессет создал спецкомитет
19:42
Запрет на въезд иностранных граждан в Израиль продлили
19:22
Ашкенази провел разговор с министром иностранных дел России
18:49
Нетаниягу ответил Хаменеи на призыв к уничтожению Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  