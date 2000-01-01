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Мандельблит не назначал себя генеральным прокурором | Фото:20.05 20:36   MIGnews.com

Мандельблит не назначал себя генеральным прокурором

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит опроверг заявление о том, что он назначил себя генеральным прокурором. Он заявил, что исполняет эту роль в промежуточный период.

Отвечая на петицию БАГАЦа против своего назначения на должность, Мандельблит сообщил, что он следует соглашению, которое было достигнуто после ухода государственного прокурора Шай Ницана в отставку в декабре прошлого года.

Затем Мандельблит взял на себя обязанности Ницана, пока не был назначен временный государственный прокурор.

Дан Эльдад проработал на этом посту в течение 12 недель с февраля по начало мая, после чего Мандельблит снова приступил к исполнению обязанностей на этой должности до назначения на постоянную должность.

Во вторник, 19 мая, новый министр юстиции Ави Ниссенкорн заявил, что первоначально воздержится от назначения нового действующего государственного прокурора.


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