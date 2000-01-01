20.05 19:22 MIGnews.com
Ашкенази провел разговор с министром иностранных дел России
Министр иностранных дел Габи Ашкенази провел разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду, 20 мая.
Ашкенази поблагодарил Лаврова за его поздравления со вступлением в должность и сказал, что он надеется на продолжение сотрудничества с Россией.
Ашкенази добавил, что он видит большой потенциал в двустороннем сотрудничестве, в том числе в области экономики, культуры, науки и борьбы с коронавирусом.
Они обсудили проблемы и возможности на международной арене и рассмотрели необходимость прекращения иранского присутствия в Сирии.
Ашкенази поздравил своего коллегу с 75-й годовщиной победы Красной Армии над нацистской Германией, добавив, что Израиль высоко оценил её роль в исторической освободительной кампании концлагерей.
Они договорились встретиться, как только позволит ситуация с пандемией, а также поддерживать регулярные каналы связи.
Поделиться
Все по теме
Комментарии