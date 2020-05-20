20.05 18:49 MIGnews.com

Нетаниягу ответил Хаменеи на призыв к уничтожению Израиля

PM Netanyahu:



Khamenei's threats to carry out "The Final Solution" against Israel bring to mind the Nazi "Final Solution" plan to annihilate the Jewish People.



He should know that any regime that threatens the destruction of the State of Israel faces a similar danger. pic.twitter.com/gbssqaNWay — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 20, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Любой, кто угрожает Израилю, сам будет подвергаться угрозам, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ответ на пост в Twitter верховного лидера Ирана Али Хаменеи."Угрозы Хаменеи осуществить "Окончательное решение" против Израиля напоминают о нацистском плане по уничтожению еврейского народа", - сказал Нетаниягу. "Он должен знать, что любой режим, который угрожает разрушению Государства Израиль, сталкивается с аналогичной опасностью".Ранее, Хаменеи опубликовал картинку, на которой было написано: "Палестина будет свободной. Окончательное решение. Сопротивление - это референдум."Хаменеи разместил антисемитский коллаж на английском, фарси и арабском на своей официальной странице.На снимке: "завоеванный" Иерусалим с фотографиями покойного генерала КСИР Касема Солеймани.Хаменеи также заявил, что "сионистский режим был построен на основе притеснений, лжи, обмана, кровопролития, расправы и попирая права человека" и сравнил "сионистов" с "раковой опухолью ... убивающей детей, женщин и мужчин".Иранский лидер призвал мусульман всего мира объединиться против Израиля и мирного плана президента США Дональда Трампа, который он назвал "сатанинским"."Единственное, что может уменьшить трудности палестинцев - это рука власти. В противном случае компромисс не уменьшит жестокости этого узурпирующего, злого, подобного волку существа", - написал он.Хаменеи также обвинил страны Персидского залива и, в частности, Саудовскую Аравию, в совершении "самого большого предательства" путем обращения к Израилю.