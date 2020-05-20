Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Нетаниягу ответил Хаменеи на призыв к уничтожению Израиля | Фото:20.05 18:49   MIGnews.com

Нетаниягу ответил Хаменеи на призыв к уничтожению Израиля

Любой, кто угрожает Израилю, сам будет подвергаться угрозам, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ответ на пост в Twitter верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"Угрозы Хаменеи осуществить "Окончательное решение" против Израиля напоминают о нацистском плане по уничтожению еврейского народа", - сказал Нетаниягу. "Он должен знать, что любой режим, который угрожает разрушению Государства Израиль, сталкивается с аналогичной опасностью".

Ранее, Хаменеи опубликовал картинку, на которой было написано: "Палестина будет свободной. Окончательное решение. Сопротивление - это референдум."

Хаменеи разместил антисемитский коллаж на английском, фарси и арабском на своей официальной странице.

На снимке: "завоеванный" Иерусалим с фотографиями покойного генерала КСИР Касема Солеймани.

Хаменеи также заявил, что "сионистский режим был построен на основе притеснений, лжи, обмана, кровопролития, расправы и попирая права человека" и сравнил "сионистов" с "раковой опухолью ... убивающей детей, женщин и мужчин".

Иранский лидер призвал мусульман всего мира объединиться против Израиля и мирного плана президента США Дональда Трампа, который он назвал "сатанинским".

"Единственное, что может уменьшить трудности палестинцев - это рука власти. В противном случае компромисс не уменьшит жестокости этого узурпирующего, злого, подобного волку существа", - написал он.

Хаменеи также обвинил страны Персидского залива и, в частности, Саудовскую Аравию, в совершении "самого большого предательства" путем обращения к Израилю.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:07
В мире выявлено рекордное число случаев COVID-19 за сутки
19:52
Убийства женщин в Израиле: Кнессет создал спецкомитет
19:42
Запрет на въезд иностранных граждан в Израиль продлили
19:22
Ашкенази провел разговор с министром иностранных дел России
18:47
Иран сообщил о последствиях хакерской атаки на порт
18:17
Теракт в Самарии: араб открыл огонь по израильской машине
18:01
К чему стремится Абу Мазен
17:48
Ватикан обеспокоен применением суверенитета
17:28
В Чехии рекордный за месяц рост случаев COVID-19
17:19
После теракта: состояние солдата ЦАХАЛа улучшилось
17:01
«Беспощадные» убийства в Иране призвали расследовать
16:42
Нетаниягу должен будет присутствовать на открытии слушаний
16:10
Открытие синагог в Израиле: опубликованы инструкции
16:05
Прогноз: экономика Израиля выйдет из кризиса в 2021
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  