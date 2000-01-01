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Ватикан обеспокоен применением суверенитета | Фото:20.05 17:48   MIGnews.com

Ватикан обеспокоен применением суверенитета

Возможное применение Израилем суверенитета над частями Иудеи и Самарии может поставить под угрозу мирные переговоры, заявил в среду, 20 мая, Ватикан.

Уважение к международному праву и резолюциям ООН было "обязательным элементом для двух народов, чтобы жить бок о бок", говорится в заявлении после переговоров между архиепископом Полом Ричардом Галлахером и переговорщиком ПА Саебом Эрекатом.

"Святой Престол внимательно следит за ситуацией и выражает обеспокоенность по поводу любых будущих действий, которые могут еще больше поставить под угрозу диалог", - говорится в заявлении Ватикана.

Отмечается, что государство надеется, что резолюция вскоре может быть найдена путем прямых переговоров, "чтобы наконец-то воцарился мир на Святой Земле, столь любимой евреями, христианами и мусульманами".


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