Нетаниягу должен будет присутствовать на открытии слушаний
Суд отклонил запрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу о возможности не присутствовать на первом слушании по его делу в это воскресенье, 24 мая.
Постановление было вынесено на следующий день после того, как адвокаты Нетаниягу подали ходатайство о том, чтобы ему было разрешено не присутствовать на слушаниях, чтобы сосредоточиться на своих обязанностях премьер-министра.
Также, они заявили, что это обойдется общественности в "состояние".
Запрос был подан, несмотря на то, что все обвиняемые должны явиться в суд при открытии слушаний. Тем не менее, оно носит в основном технический характер и не требует присутствия обвиняемых.