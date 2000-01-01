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Нетаниягу должен будет присутствовать на открытии слушаний | Фото:20.05 16:42   MIGnews.com

Нетаниягу должен будет присутствовать на открытии слушаний

Суд отклонил запрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу о возможности не присутствовать на первом слушании по его делу в это воскресенье, 24 мая.

Постановление было вынесено на следующий день после того, как адвокаты Нетаниягу подали ходатайство о том, чтобы ему было разрешено не присутствовать на слушаниях, чтобы сосредоточиться на своих обязанностях премьер-министра.

Также, они заявили, что это обойдется общественности в "состояние".

Запрос был подан, несмотря на то, что все обвиняемые должны явиться в суд при открытии слушаний. Тем не менее, оно носит в основном технический характер и не требует присутствия обвиняемых.


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