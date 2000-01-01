Открытие синагог в Израиле: опубликованы инструкции
В среду, 20 мая, были опубликованы инструкции для местных и общественных лидеров после решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу об открытии синагог, основанные на руководящих принципах Министерства здравоохранения Израиля.
Число молящихся не должно превышать 50. При необходимости - дополнительные службы должны проводиться в разное время, в других помещениях синагоги или на открытом пространстве.
Все верующие должны придерживаться правил социального дистанцирования - между людьми должно соблюдаться расстояние не менее двух метров.
Все верующие должны носить защитные маски для лица.
В каждой синагоге должен быть назначен человек с задачей обеспечения соблюдения всех руководящих принципов.
Необходимо соблюдать правила гигиены и регулярно проводить дезинфекцию синагог.
При входе в каждую синагогу должно находиться дезинфицирующее средство.
Синагоги должны надлежащим образом проветриваться.
Во время чтения Торы должны соблюдаться правила социального дистанцирования.
Верующие должны приносить из дома талит (молитвенное облачение), сиддурим (молитвенники) и чумашим (копии пяти книг Моисея) и не использовать их в синагоге.
Пожилые люди и люди со сторонними заболеваниями, которые находятся в группе риска, должны молиться снаружи.