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Открытие синагог в Израиле: опубликованы инструкции | Фото:20.05 16:10   MIGnews.com

Открытие синагог в Израиле: опубликованы инструкции

В среду, 20 мая, были опубликованы инструкции для местных и общественных лидеров после решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу об открытии синагог, основанные на руководящих принципах Министерства здравоохранения Израиля.

Число молящихся не должно превышать 50. При необходимости - дополнительные службы должны проводиться в разное время, в других помещениях синагоги или на открытом пространстве.

Все верующие должны придерживаться правил социального дистанцирования - между людьми должно соблюдаться расстояние не менее двух метров.

Все верующие должны носить защитные маски для лица.

В каждой синагоге должен быть назначен человек с задачей обеспечения соблюдения всех руководящих принципов.

Необходимо соблюдать правила гигиены и регулярно проводить дезинфекцию синагог.

При входе в каждую синагогу должно находиться дезинфицирующее средство.

Синагоги должны надлежащим образом проветриваться.

Во время чтения Торы должны соблюдаться правила социального дистанцирования.

Верующие должны приносить из дома талит (молитвенное облачение), сиддурим (молитвенники) и чумашим (копии пяти книг Моисея) и не использовать их в синагоге.

Пожилые люди и люди со сторонними заболеваниями, которые находятся в группе риска, должны молиться снаружи.


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