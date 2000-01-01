20.05 16:10 MIGnews.com

Открытие синагог в Израиле: опубликованы инструкции

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В среду, 20 мая, были опубликованы инструкции для местных и общественных лидеров после решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу об открытии синагог, основанные на руководящих принципах Министерства здравоохранения Израиля.Число молящихся не должно превышать 50. При необходимости - дополнительные службы должны проводиться в разное время, в других помещениях синагоги или на открытом пространстве.Все верующие должны придерживаться правил социального дистанцирования - между людьми должно соблюдаться расстояние не менее двух метров.Все верующие должны носить защитные маски для лица.В каждой синагоге должен быть назначен человек с задачей обеспечения соблюдения всех руководящих принципов.Необходимо соблюдать правила гигиены и регулярно проводить дезинфекцию синагог.При входе в каждую синагогу должно находиться дезинфицирующее средство.Синагоги должны надлежащим образом проветриваться.Во время чтения Торы должны соблюдаться правила социального дистанцирования.Верующие должны приносить из дома талит (молитвенное облачение), сиддурим (молитвенники) и чумашим (копии пяти книг Моисея) и не использовать их в синагоге.Пожилые люди и люди со сторонними заболеваниями, которые находятся в группе риска, должны молиться снаружи.