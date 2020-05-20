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В Израиле протестуют школьницы из-за запрета на ношение шорт | Фото:20.05 15:40   MIGnews.com

В Израиле протестуют школьницы из-за запрета на ношение шорт

Во многих городах Израиля растут протесты против запрета на ношение шорт в школах. Сотни учениц в нескольких городах страны не были допущены к занятиям из-за формы одежды.

Протесты проходят в Модиине, Кфар-Сабе, Гедере и других городах. В Модиине школьницы, которых администрация отправила домой переодеваться, остались под стенами школы для протеста.

Выступая в их поддержку, лидер партии "Мерец" Ницан Горовиц написал в Твиттере, что "это только принуждение девочек, потому что женщины должны быть более "скромными". Почему? Все это происходит от глубокой дискриминации женщин. Гегемония и контроль."



Ранее сообщалось, что в социальных сетях Израиля прокатилась волна возмущения в связи с инцидентом, произошедшим 19 мая в одной из школ города Петах-Тиква

Ученица 2-го класса пришла на занятия в платье без рукавов с школьной эмблемой. Одна из учительниц потребовала от нее снять платье и надеть майку с эмблемой школы - но не предоставила штанов.


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