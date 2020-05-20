В Израиле протестуют школьницы из-за запрета на ношение шорт
Во многих городах Израиля растут протесты против запрета на ношение шорт в школах. Сотни учениц в нескольких городах страны не были допущены к занятиям из-за формы одежды.
Протесты проходят в Модиине, Кфар-Сабе, Гедере и других городах. В Модиине школьницы, которых администрация отправила домой переодеваться, остались под стенами школы для протеста.
Выступая в их поддержку, лидер партии "Мерец" Ницан Горовиц написал в Твиттере, что "это только принуждение девочек, потому что женщины должны быть более "скромными". Почему? Все это происходит от глубокой дискриминации женщин. Гегемония и контроль."
עכשיו זו כבר מחאה מאורגנת מראש. תלמידות עירוני ה' במודיעין נשארו מחוץ לבית הספר אחרי שבאו במכנסיים קצרים הבנים כן נכנסו "למה הוא נכנס יש לנו אותו מכנס" קראו התלמידות pic.twitter.com/I5Rlwtbsg4