20.05 13:41 MIGnews.com

Все действия Нетаниягу в деле 4000 - с санкции Мандельблитта

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Израильский журналист Эли Ципори, в интервью 20-му каналу ТВ рассказал о том, что “в деле 4000 нет ничего”.Ципори сказал: “Предыдущий государственный контролер изучил все действия Нетаниягу в должности министра связи в рамках “дела 4000”, и самое серде этого дела - слияние Безек и Yes. Нетаниягу произвел в рамках этой сделки 12 действий - все они были санкционированы юридическим советником правительства Авихаем Мандельблиттом. Мандельблитт однозначно определил, что все действия совершенные Нетаниягу в рамках сделки были законны. Также не было обнаружено никакого решения, которое вызывало бы сомнения и указывало на предоставление преференций Безеку”.Ципори попросил предоставить ему указанную переписку. Журналисту отказали, сообщив, что речь идет о”документах следствия”. После этого выяснилось, что эти “документы следствия” не были предоставлены адвокатам Нетаниягу. Когда прокуратуре было указано на это очевидное несоответствие требованиям законности был получен ответ: “Эти документы не являются основными для расследования”.Ципори подал в окружной суд Иерусалима с требованием предоставить документы. Требование было отвергнуто, на основании того, что речь идет о “секретных” и “внутренних” документах. Ципори намерен опротестовать данный вердикт в БАГАЦе.Ципори говорит: “На чем построено дело 4000? - Оно построено на том, что есть сделка по слиянию Безек и Yes. В рамках этой сделке была якобы оказана некая регуляторная поблажка Безеку. При этом возник конфликт интересов. В этих документах, однако, юридический советник правительства, в 2017 году, пишет что не было никаких поблажек, что не было конфликта интересов, не было никаких нарушений закона. Может быть, что он сегодня скажет: у нас есть новые улики. Я не думаю, что у них там есть какие-то “золотые улики”. Почему они не дают посмотреть эти документы? Чего боятся?”Ципори выразил свое мнение о деле: “Речь идет о стандартном процессе регуляции, на который напялили преступные намерения. Я напомню, что прокуратура исходит из трех следующих предположений - что было “благоприятное освещение в прессе”, - это просто смехотворно, это проверили и я и другие. Не было никаких преференций регулятора, все свидетели, поддерживающие версию Нетаниягу не были приглашены следствием. И третье предположение - о том что был конфликт интересов из-за дружбы Нетаниягу и Аловича - юридический советник правительства постановил. что никаких нарушений там не было. Просто взяли и “пошили дело”, дело, которое основывается на воображаемых предположениях”.