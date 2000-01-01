20.05 13:07 MIGnews.com

Открытие ресторанов и бассейнов: полный текст распоряжения

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открытие ресторанов, баров, клубов, плавательных бассейнов, отелей, кружков, занятий молодежных движений и учреждений неформального образования.Это решение было принято после совещаний с руководителями ассоциации владельцев ресторанов, министерствами финансов и экономики, а также представителями министерства здравоохранения, включая его генерального директора Моше Бар Симан-Това и заместителя гендиректора профессора Итамара Гротто.План включает в себя:• Откроются 27 мая.• Заведения с вместимостью до 100 человек могут работать со 100% загруженностью.• В заведениях с вместимостью свыше 100 человек максимальная заполненность - до 85%.• Расстояние между столиками – 1,5 м.• Настолько это возможно, посетители должны бронировать места заранее.• Необходимо измерять температуру посетителей перед входом.• Для открытия учреждение должно соответствовать "Фиолетовому стандарту" (дезинфекция, уборка и т.д.).• Открытие 27 мая.• На каждого купающегося должно приходиться 6 кв. м водного пространства.• На каждого посетителя должно приходиться 10 кв. м общего пространства.• Обусловлено утверждением правительством поправок к чрезвычайным положениям об ограничении деятельности.• Открытие 27.05.• В соответствии с правилами для ресторанов и плавательных бассейнов.• Открытие 27.05.• Занятия только в постоянных группах.• Если занятия кружка проводятся в школьном классе/группе детского сада, на каждого участника должно приходиться 5 кв. м.• Если занятия кружка проводятся на открытом воздухе, на каждого участника должно приходиться 2 кв. м.• Если занятия кружка проводятся в студии, на каждого участника должно приходиться 7 кв. м.Представленный план должен быть утвержден правительством.