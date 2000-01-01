Открытие ресторанов и бассейнов: полный текст распоряжения
Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн поручил обеспечить открытие ресторанов, баров, клубов, плавательных бассейнов, отелей, кружков, занятий молодежных движений и учреждений неформального образования.
19 мая министр здравоохранения Юлий (Йоэль) Эдельштейн 19 мая одобрил предложение профессиональных кругов, касающееся открытия различных учреждений: "Я рад, что ситуация с эпидемией коронавируса позволяет возвращение к работе предприятий и организаций на благо бизнеса и экономики в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, что дальнейшие смягчения ограничений будут возможны только при условии строгого соблюдения правил Министерства здравоохранения. Я надеюсь на сотрудничество со стороны владельцев бизнесов".
Это решение было принято после совещаний с руководителями ассоциации владельцев ресторанов, министерствами финансов и экономики, а также представителями министерства здравоохранения, включая его генерального директора Моше Бар Симан-Това и заместителя гендиректора профессора Итамара Гротто.
План включает в себя:
Рестораны, бары, клубы:
• Откроются 27 мая.
• Заведения с вместимостью до 100 человек могут работать со 100% загруженностью.
• В заведениях с вместимостью свыше 100 человек максимальная заполненность - до 85%.
• Расстояние между столиками – 1,5 м.
• Настолько это возможно, посетители должны бронировать места заранее.
• Необходимо измерять температуру посетителей перед входом.
• Для открытия учреждение должно соответствовать "Фиолетовому стандарту" (дезинфекция, уборка и т.д.).
Плавательные бассейны:
• Открытие 27 мая.
• На каждого купающегося должно приходиться 6 кв. м водного пространства.
• На каждого посетителя должно приходиться 10 кв. м общего пространства.
• Обусловлено утверждением правительством поправок к чрезвычайным положениям об ограничении деятельности.
Отели (включая столовые и бассейны):
• Открытие 27.05.
• В соответствии с правилами для ресторанов и плавательных бассейнов.
Кружки, молодежные движения и учреждения неформального образования:
• Открытие 27.05.
• Занятия только в постоянных группах.
• Если занятия кружка проводятся в школьном классе/группе детского сада, на каждого участника должно приходиться 5 кв. м.
• Если занятия кружка проводятся на открытом воздухе, на каждого участника должно приходиться 2 кв. м.
• Если занятия кружка проводятся в студии, на каждого участника должно приходиться 7 кв. м.
Представленный план должен быть утвержден правительством.