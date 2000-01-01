Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Открытие ресторанов и бассейнов: полный текст распоряжения | Фото:20.05 13:07   MIGnews.com

Открытие ресторанов и бассейнов: полный текст распоряжения

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн поручил обеспечить открытие ресторанов, баров, клубов, плавательных бассейнов, отелей, кружков, занятий молодежных движений и учреждений неформального образования.

19 мая министр здравоохранения Юлий (Йоэль) Эдельштейн 19 мая одобрил предложение профессиональных кругов, касающееся открытия различных учреждений: "Я рад, что ситуация с эпидемией коронавируса позволяет возвращение к работе предприятий и организаций на благо бизнеса и экономики в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, что дальнейшие смягчения ограничений будут возможны только при условии строгого соблюдения правил Министерства здравоохранения. Я надеюсь на сотрудничество со стороны владельцев бизнесов".

Это решение было принято после совещаний с руководителями ассоциации владельцев ресторанов, министерствами финансов и экономики, а также представителями министерства здравоохранения, включая его генерального директора Моше Бар Симан-Това и заместителя гендиректора профессора Итамара Гротто.

План включает в себя:

Рестораны, бары, клубы:

• Откроются 27 мая.
• Заведения с вместимостью до 100 человек могут работать со 100% загруженностью.
• В заведениях с вместимостью свыше 100 человек максимальная заполненность - до 85%.
• Расстояние между столиками – 1,5 м.
• Настолько это возможно, посетители должны бронировать места заранее.
• Необходимо измерять температуру посетителей перед входом.
• Для открытия учреждение должно соответствовать "Фиолетовому стандарту" (дезинфекция, уборка и т.д.).

Плавательные бассейны:

• Открытие 27 мая.
• На каждого купающегося должно приходиться 6 кв. м водного пространства.
• На каждого посетителя должно приходиться 10 кв. м общего пространства.
• Обусловлено утверждением правительством поправок к чрезвычайным положениям об ограничении деятельности.


Отели (включая столовые и бассейны):

• Открытие 27.05.
• В соответствии с правилами для ресторанов и плавательных бассейнов.


Кружки, молодежные движения и учреждения неформального образования:
• Открытие 27.05.
• Занятия только в постоянных группах.
• Если занятия кружка проводятся в школьном классе/группе детского сада, на каждого участника должно приходиться 5 кв. м.
• Если занятия кружка проводятся на открытом воздухе, на каждого участника должно приходиться 2 кв. м.
• Если занятия кружка проводятся в студии, на каждого участника должно приходиться 7 кв. м.

Представленный план должен быть утвержден правительством.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:34
Тысячи иранцев просят убежища в Израиле
13:12
Власти Москвы направили письмо NYT о смертности от COVID-19
12:51
Реакция ВОЗ на коронавирус будет расследована
12:30
"Норвежский закон" снят с повестки дня
12:11
В Петах-Тикве ученицу 2-го класса раздели из-за платья
12:09
ЦАХАЛ: предотвращена контрабанда оружия из Иордании
11:58
ВМС США ужесточает позицию в отношении иранского флота
11:37
Десятки процентов: В Израиле введут пошлины на цемент
11:21
Израиль: "протесты коротких штанишек"
11:05
В Израиле хотят отменить карантин для приезжих из пяти стран
10:44
COVID-19 не щадит врачей в РФ - умирают в 16 раз чаще
10:24
В Израиле от коронавируса скончался 33-летний мужчина
10:23
Израиль: утверждены поправки к правилам о режиме ЧС
10:02
Убийца Майи Вишняк препятствует психиатрической проверке
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  