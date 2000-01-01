20.05 19:52 MIGnews.com

Убийства женщин в Израиле: Кнессет создал спецкомитет

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В среду, 20 мая, в Кнессете был создан специальный комитет на фоне недавних убийств женщин их мужьями и любовниками.По сообщениям израильских СМИ, создать комиссию по расследованию подобного рода преступлений предложила депутат от "Мерец" Тамар Зандберг.В ходе переговоров был достигнут компромисс для создания соответствующего подкомитета по продвижению статуса женщин, который будет следить за ситуацией в этой сфере и обеспечивать передачу бюджетов и осуществление реформы."Это маленькая победа на долгом пути к пресечению шокирующего явления – убийства женщин", – прокомментировала Зандберг.