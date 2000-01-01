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Убийства женщин в Израиле: Кнессет создал спецкомитет | Фото:20.05 19:52   MIGnews.com

Убийства женщин в Израиле: Кнессет создал спецкомитет

В среду, 20 мая, в Кнессете был создан специальный комитет на фоне недавних убийств женщин их мужьями и любовниками.

По сообщениям израильских СМИ, создать комиссию по расследованию подобного рода преступлений предложила депутат от "Мерец" Тамар Зандберг.

В ходе переговоров был достигнут компромисс для создания соответствующего подкомитета по продвижению статуса женщин, который будет следить за ситуацией в этой сфере и обеспечивать передачу бюджетов и осуществление реформы.

"Это маленькая победа на долгом пути к пресечению шокирующего явления – убийства женщин", – прокомментировала Зандберг.


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