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`Норвежский закон` снят с повестки дня | Фото: AFP20.05 12:30   MIGnews.com

"Норвежский закон" снят с повестки дня

В среду, 20 мая, "норвежский закон" был снят с голосования в Кнессете.

Об этом сообщают израильские СМИ.

В Кнессете заявили, что закон должен быть внесен в законодательный комитет, состав которого до сих пор не установлен. Пока этого не произойдет, законопроект продвигать нельзя. Заседание по поводу состава комитета было назначено на утро 20 мая, однако его отложили из-за споров.

Когда будут рассматривать "норвежский закон", на данный момент неизвестно.

"Независимо от того, почему он был отложен, мы рады, что законопроект, на который понадобилось бы потратить 100 миллионов шекелей, не будет вынесен на голосование", – прокомментировали в "Йеш Атид".

Согласно законопроекту, в каждой фракции министр и замминистра смогут отказаться от места в Кнессете. Их место, в свою очередь, займет следующий кандидат в списке фракции.


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