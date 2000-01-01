20.05 11:21 MIGnews.com

Израиль: "протесты коротких штанишек"

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Израильские школьницы и их родители протестуют против “правил скромности”, применяемых администрациями некоторых школ.Протесты начались с того, что 20 учениц не были допущены на занятия в одной школы Элон города Раанана.Родители сообщают: “Из-за страшной жары вечером перед занятиями все родители предупредили учительницу через WhatsApp о том, что девочки придут на занятия в коротких шортах. Мы требуем равенства в отношении к мальчикам и девочкам”.Учительница ответила, что все будет согласно правилам. Согласно правилам можно носить короткие штаны, если их длина - чуть выше колен. Предводительницы родительских протестов возмущаются и утверждают: “Конечно, за соблюдением этого правила следят только тогда, когда речь идет о девочках”.20 девочек не были допущены к занятиям в Раанане. После этого к их борьбе за право носить короткие штанишки присоединились школьницы Эмек Хефер и Гердеры.Министерство просвещения распространило заявление о том, что ответственность за длину штанишек лежит на директорах школ и выразило надежду на то, что те лучше знают, что делать.Девочки в школе Рупин утверждают, что подверглись дискриминации: учителя стояли на входе и измеряли длину штанов. Нескольких девочек не пропустили, несмотря на то, что мальчики в шортах точно такой же модели прошли. В школе Рупин к занятиям не допустили более 50 девочек. Девочки утверждают: "Вчера было очень жарко, мы были на грани обморока. Нам было очень жарко. Мы так страдали, мы не знали, что делать. Мы тоже имеем право прийти в школу в коротких штанах”.В Гедере 100 девочек в коротких штанах не пустили в школу. Их отправили домой и потребовали, чтобы они переодевались. Девочки говорят: “Директриса попросту остановила нас на входе. Всех, кто был в шортах. А мальчиков в шортах пропустили без проблем”. Директриса якобы назвала поведение девочек “бессмысленной провокацией”.Ран Шай, глава Национального Совета Студентов заявил: “Давайте назовем ребенка по имени - есть явная дискриминация между мальчиками и девочками в школах. Это - проявление непонятно откуда возникшей примитивности. Нет реального равенства. С моей точки зрения, такая ситуация невозможна. Мы - в 2020 году и Израиль представляет себя в качестве либерального и просвещенного государства. Этому нет места в нашей жизни”.