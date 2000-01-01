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`Битва за закон о призыве — гигантский блеф` 20.05 20:29   MIGnews.com

"Битва за закон о призыве — гигантский блеф"

Авторитетный раввин Игаль Розен, связанный с партией Дегель ха Тора, подверг резкой критике лидера партии Яадут А-Тора Яакова Лицмана.

Раввин Розен сказал, что вся шумная кампания вокруг закона о призыве является “одним гигантским блефом”. Раввин признал: “Существующий закон - хорош для нас”.

Розен предупредил: “Лицман нарушает закон. Необходимо на сто процентов выполнять квоты призыва”.

Розен, связанный с той группировкой Яадут А-Тора, которую возглавляют Моше Гафни и Ури Маклев, атаковал партнеров по ультраортодксальной коалиции из Агудат Исраэль: "Они даже и не знают, что в этом законе написано".

Розен, участвовавший в переговорах с представителями министерства обороны говорит: “Этот закон - не плох для нас. Конечно, этот закон не так хорош, но нет никакой причины в этом мире его напрочь отвергать. Мы прожили шесть спокойных лет, без опасений штрафов”.

Раввин Игаль Розен в речи, продолжавшейся около десяти минут говорит: “Во всей партии Агудат А-Тора был только один раввин, который изучил закон, и все остальные просто не знают, что в нем написано”.

Внутри самой ультраортодоксальной общины существуют жесткие разногласия относительно формулировок закона о призыве. В то время как более “либеральные” фракции полагают, что нет никакой возможности убрать из текста законы слова о “квотах”, и потому следует сосредоточиться на сокращении квот, “экстремисты” требуют убрать все упоминания о квотах.

Розен заявил, что он - за “стопроцентное выполнение квот”. Раввин сказал: Пусть эти три тысячи идут и служат. Это то, что они заслужили, раз они не в состоянии преуспеть в йешиве. Им делать нечего, мы этих людей знаем, их отчислили  - их место в армии ”.

На вопрос о том, как быть с теми , кого забирают служить из йешивот, Розен ответил: "Нет ни одного студента йешивы, который пошел бы служить в армию. Вы это знаете, и я это знаю. Это - величайший блеф. нет парней, которые уходят из йешивот служить. Мы должны быть реалистами и радоваться тому, что уже есть. Все совершенно вышло из пропорций".


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