21.05 06:39 MIGnews.com
Китай и ЕС подписали знаковые авиационные соглашения
Регуляторы Китая и Европейского союза подписали два «знаковых» авиационных соглашения, которые расширяют их сотрудничество в этом секторе, сообщает Reuters
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В соответствии с этими соглашениями органы гражданской авиации будут содействовать признанию оценок и сертификатов авиационной продукции друг друга.
Соглашения также позволят авиакомпаниям ЕС и Китая летать между Европейским союзом из 28 стран и Китаем.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что соглашения являются «большим шагом» для создания рабочих мест, стимулирования торговли и ускорения экономического роста.
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