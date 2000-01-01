20.05 19:11 MIGnews.com
Адвокаты Нетаниягу начали переговоры с офисом Мандельблита
Адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу начали переговоры с офисом генерального прокурора Авихая Мандельблита, чтобы назначить предварительное слушание по трем делам премьер-министра.
Адвокаты Нетаниягу будут пытаться отложить слушание на шесть месяцев, в то время как Мандельблит, вероятно, согласится только на гораздо более короткую отсрочку.
Однако нынешний срок 10 июля почти наверняка будет перенесен.
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