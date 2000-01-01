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Адвокаты Нетаниягу начали переговоры с офисом Мандельблита 20.05 19:11   MIGnews.com

Адвокаты Нетаниягу начали переговоры с офисом Мандельблита

Адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу начали переговоры с офисом генерального прокурора Авихая Мандельблита, чтобы назначить предварительное слушание по трем делам премьер-министра.

Адвокаты Нетаниягу будут пытаться отложить слушание на шесть месяцев, в то время как Мандельблит, вероятно, согласится только на гораздо более короткую отсрочку.

Однако нынешний срок 10 июля почти наверняка будет перенесен.


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