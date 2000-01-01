Киссинджер: Нетаниягу правильно анализирует ситуацию

На прошлой неделе в США состоялся чрезвычайный политический саммит с ветеранами международной дипломатии после визита бывшего израильского посла и уважаемого дипломата Залмана Шовала.
Визит Шовала был частью продвижения книги «Дипломат» , которая была переведена на английский язык в Соединенных Штатах.
В рамках визита Шоваль был приглашен в офис бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона, который обсудил их текущее прошлое и текущие события.
После встречи с Болтоном Шоваль продолжил встречу с бывшим госсекретарем и лауреатом Нобелевской премии мира Генри Киссинджером.
Во время их встречи Шоваль и Киссинджер говорили о «Сделке века», которую, как ожидается, президент США Дональд Трамп начнет обнародовать в следующем месяце. Киссинджер произнес удивительные слова похвалы премьер-министру Нетаниягу.
«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу правильно анализирует ситуацию», сказал он.