Британия Ирану: Не провоцируйте США, иначе Трамп отомстит
В понедельник Великобритания сказала Ирану, что не стоит недооценивать решимость Соединенных Штатов, предупредив, что, если американские интересы будут ущемлены, администрация президента Дональда Трампа нанесет ответный удар.
«Я бы сказал иранцам: не стоит недооценивать решимость со стороны США», - заявил министр иностранных дел Джереми Хант репортерам в кулуарах Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
«Они не хотят войны с Ираном. Но если американские интересы будут атакованы, они нанесут ответный удар. И это то, о чем иранцы должны думать очень, очень тщательно».