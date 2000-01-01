20.05 15:27 MIGnews.com

Британия Ирану: Не провоцируйте США, иначе Трамп отомстит

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В понедельник Великобритания сказала Ирану, что не стоит недооценивать решимость Соединенных Штатов, предупредив, что, если американские интересы будут ущемлены, администрация президента Дональда Трампа нанесет ответный удар.«Я бы сказал иранцам: не стоит недооценивать решимость со стороны США», - заявил министр иностранных дел Джереми Хант репортерам в кулуарах Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.«Они не хотят войны с Ираном. Но если американские интересы будут атакованы, они нанесут ответный удар. И это то, о чем иранцы должны думать очень, очень тщательно».