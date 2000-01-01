Польша отказывается от выплаты компенсации евреям

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил на выходных, что Польша отказывается обеспечить выплату компенсаций евреям за имущество, отобранное во время Второй мировой войны, когда страна находилась под контролем нацистов, объяснив, что такой шаг сродни победе Гитлера.
«Если кто-то говорит, что Польша должна выплатить кому-либо компенсацию, мы отвечаем: мы не согласны с этим!», - заявил Моравецкий в пятницу на форуме политического движения в Лодзи, как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на польский новостной портал money.pl.
Данный комментарий премьер-министра касался нового законодательства Конгресса: Акт 447, Закон о Правосудии и Выплаты Компенсаций Выжившим. Он требует, чтобы правительство США отчиталось об имуществе, потерянном евреями в Европе в результате Холокоста.
Комментарии премьер-министра подлили масла в огонь и так непростые отношения Израиля и Польши.
Польша отрицает любую причастность к действиям нацистов по отношению к евреям. Сама идея выплаты компенсаций оскорбительна для Польши, потому что поляки также считают себя жертвами нацистов. И такие выплаты сродни признанию вины.
Израиль пытается сохранить дружественные связи с современным польским государством, в то же время признавая причастность отдельных польских граждан к злодеяниям против евреев во время Второй мировой войны.