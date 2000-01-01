20.05 09:54 MIGnews.com

Бразильские СМИ призывают президента уйти в отставку

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Газета крупнейшей в Бразилии медиагруппы призывает президента Мишеля Темера уйти в отставку после того, как верховный суд страны разрешил расследование по делу о его связи с предполагаемой коррупцией и воспрепятствованием осуществлению правосудия.Газета O Globo опубликовала свой призыв в редакционной статье в пятницу, 19 мая, после того, как верховный суд Бразилии рассмотрел несколько обвинений против Темера, сделанных бизнес-магнатом.Лидер государства опроверг все обвинения. К слову, новый коррупционный скандал в стране привел к волне митингов. Так, перед резиденцией бразильского президента собралось порядка сотни граждан, которые требовали отставки Темера.Депутат Алессандру Молон из Бразилии представил официальный запрос главе парламента о начале импичмента президента страны Мишеля Темера.По сообщению телеканала Telesur, запрос был подан после публикации аудиозаписи разговора якобы Темера, в котором он дает указание отдать 630 тысяч долларов бывшему руководителю палаты депутатов Эдуарду Кунье, чтобы тот сохранял молчание по коррупционному делу, связанному с нефтяной фирмой Petrobras.Напомним, прежнего президента страны Дилму Русеф отправили в отставку в прошлом году, причиной стал также коррупционный скандал.