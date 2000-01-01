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flickr 20.05 07:49   MIGnews.com

Рухани лидирует на президентских выборах в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани лидирует на президентских выборах в Иране, как сообщил иранский источник Reuters, сославшись на ранний неофициальный подсчет голосов.

"Все кончено, Рухани – победитель", - сообщил источник.

Рухани получил поддержку 21,6 миллионов избирателей. Еще 14 миллионов избирателей поддержали жесткого консерватора Эбрахима Раиси. На момент интервью были подсчитаны 37 миллионов голосов.

По словам источника, около 4 миллионов голосов еще предстояло подсчитать. Более 40 миллионов избирателей проголосовали на президентских выборах в Иране в пятницу, 19 мая, говорится в сообщении Министерства внутренних дел, что означает явку около 70 процентов.
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