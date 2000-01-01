20.05 22:00 MIGnews.com

Амир Перец - лидер гонки в "Аводе"

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Кандидат в лидеры партии "Авода", экс-министр обороны Амир Перец получил поддержку со стороны одного членов партии – депутата Нахмана Шая, увеличив число своих сторонников во фракции "Сионистский лагерь" до пяти человек, что является наибольшим показателем среди всех 9 кандидатов."Из всех кандидатов он – наиболее подходящий и способный решать проблемы, в которого я верю. Он может связать нас с другими секторами, о которых забыли мы и которые забыли нас", - сказал Шай в субботнем интервью JPost.На вопрос, является ли Перец достаточно светским для встреч с иностранными политиками в качестве лидера оппозиции, депутат ответил: "Я не знаю, имеется ли у него международное влияние, но сейчас важны социально-экономические и другие внутренние проблемы. Мы пока что не выбираем лидера, которого могли бы отправить в Белый дом".В ответ на это Перец напомнил о той роли, которую сыграл Шай во время войны в Персидском заливе, когда он успокаивал население, а также сказал, что израильтянам нужны доверительные выступления, подобные его.На данный момент в пользу Переца уже высказались депутаты Ицик Шмули, Хилик Бар, Ревиталь Свид и Эйтан Броши. Действующего председателя фракции Ицхака Герцога поддерживают депутаты Айелет Нахмиас-Вербьян и Мануэль Трехтенберг. Мики Розенталь поддержал Омера Бар-Лев, а Михаэль Биран высказался в поддержку экс-министра охраны окружающей среды Ави Габбая.Среди прочих участников гонки на звание лидера оппозиции – Мерав Михаэли, Став Шафир, Эйтан Кабель, Шелли Яхимович, Йосси Йона и Зоир Баалюль.