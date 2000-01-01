Из партии Макрона выгнали второго человека за поддержку BDS
Похоже, что избранный президент Франции Эмманюэль Макрон всерьез принялся за чистку рядов своей партии от антисемитов, во второй раз за месяц лишив партбилета ее члена, замеченного в антиизраильской риторике.
Как сообщает новостной сайт Actu, в четверг, 18 мая, из избирательного списка центристского движения "На марше" в департаменте Приморская Сена был исключен Уильям Чамаха после того, как зонтичная группа французских еврейских организаций CRIF призвала наказать его за поддержку антиизраильской кампании Boycott, Divestment and Sanctions.
"Государство, которое презирает закон, находится вне закона. Только бойкот и экономическое эмбарго израильской продукции!", - написал Чамаха в своем "твиттере" 8 февраля.
И хоть позже он стер это сообщение, в антиизраильских выступлениях он был замечен неоднократно. Так, ликвидации палестинских террористов, которые нападали на израильских полицейских и мирных граждан в 2015 году, он назвал "бойней", в которой винят самих палестинцев.
В пресс-службе партии Макрона не смогли подтвердить или опровергнуть то, что изгнание Чамахи связано с его "твитами".
"Он более не разделяет ценности, которые мы поддерживаем", - заявили в парткомитете "На марше".
Напомним, как уже сообщалось, 12 мая партийного билета лишился журналист Кристиан Жерин, который призывал к "разделению между CRIF и государством", призывал к BDS, а экс-премьера Мануэля Вальса называл "яростным сионистом, расистом и исламофобом".