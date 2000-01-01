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Трамп везет в Израиль новую мирную программу | Фото: Ави Охайон, GPO20.05 16:24   MIGnews.com

Трамп везет в Израиль новую мирную программу

В ходе своего первого президентского визита в Израиль, куда он, как уже сообщалось, прибудет в понедельник, 22 мая, Дональд Трамп представит израильтянам и палестинцам новую мирную инициативу, разработанную в Белом доме.

Ссылаясь на анонимные "западные источники", арабское издание "Аль-Хайят" сообщает, что президент США предложит Рамалле и Иерусалиму единственный вариант – возобновление прямых переговоров в течение ограниченного периода времени в 6-12 месяцев. При этом отмечается, что его предложение не будет включать замораживание строительства израильских поселений в Иудее и Самарии.

Собеседники газеты утверждают, что председатель ПА Махмуд Аббас уже согласился на инициативу Дональда Трампа. Раис якобы верит в новый подход к решению арабо-израильского конфликта, хоть решаться он будет и по его сценарию.
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