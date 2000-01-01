20.05 14:55 MIGnews.com

Саудовская Аравия будет следить за ISIS в режиме "онлайн"

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Саудовская Аравия откроет цифровой центр для мониторинга деятельности террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, и других исламистских группировок в режиме "онлайн", как сообщил высокопоставленный саудовский чиновник в субботу, 20 мая, когда президент США Дональд Трамп прибыл в королевство.Мохаммед аль-Исса, генеральный секретарь Всемирной Мусульманской Лиги в Саудовской Аравии, сообщил журналистам, что центр откроется в воскресенье, 21 мая.Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдулазиз заявил в субботу, что визит президента США Дональда Трампа в королевство укрепит сотрудничество между двумя странами и поспособствует укреплению глобальной безопасности."Господин Президент, ваш визит укрепит наше стратегическое сотрудничество, приведет к глобальной безопасности и стабильности", - сказал король Салман в своем официальном сообщении.