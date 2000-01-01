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twitter/ @Iran 20.05 14:28   MIGnews.com

Хасан Рухани победил на президентских выборах Иране

Президент Ирана Хасан Рухани победил на президентских выборах, получив 57% голосов избирателей, как сообщил в субботу, 20 мая, министр внутренних дел Абдельраза Рахманифазли.

"Из общего количества 41.2 миллионов голосов, Рухани получил 23.5 ... и одержал победу на выборах", - заявил Рахманифазлы в выступлении, которое транслировалось по государственному телевидению.

По его словам, соперник Рухани, Эбрахим Раиси, получил 15,8 миллиона голосов.

Более 40 миллионов избирателей проголосовали на президентских выборах в Иране в пятницу, 19 мая, говорится в сообщении Министерства внутренних дел, что означает явку около 70 процентов.
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