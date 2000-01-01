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Иранские СМИ поздравили Рухани с победой на выборах | Фото: Thinkstock20.05 12:53   MIGnews.com

Иранские СМИ поздравили Рухани с победой на выборах

Государственное телевидение Ирана поздравило президента Хасана Рухани с уверенной победой на выборах, констатируя явное поражение его соперника Эбрагима Раиси.

Рухани одержал 22,8 миллиона голосов избирателей на выборах в пятницу, 19 мая. В тоже время Раиси поддержали 15,5 миллионов избирателей, сообщили в МВД, добавив, что еще предстоит подсчитать оставшиеся голоса.

"Все кончено, Рухани – победитель", - сообщил источник.

По словам источника, около 4 миллионов голосов еще предстояло подсчитать. Более 40 миллионов избирателей проголосовали на президентских выборах в Иране в пятницу, 19 мая, говорится в сообщении Министерства внутренних дел, что означает явку около 70 процентов.
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