20.04 08:46 MIGnews.com

Хазан призвал Нетаниягу уволить спикера Кнессета

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Депутат Орен Хазан ("Ликуд") призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу уволить спикера Кнессета Юлия Эдельштейна. Хазан обратился к главе правительства с данной просьбой после того, как Эдельштейн резко раскритиковал премьер-министра после церемонии зажжения факела в День Независимости.Депутат Кнессета отметил, что в прошлом ему все же удалось переубедить Нетаниягу касательно увольнения министра обороны Моше Яалона. По словам Хазана, глава правительства должен продемонстрировать лидерство и "поставить на место" спикера."Долгое время, спикер Кнессета возглавлял кампанию против вытеснения премьер-министра с помощью статей в СМИ, сеяния лжи, подстрекательства и нанесения вреда фракции "Ликуд" и его лидеру. Это унизительно. Руководство "Ликуда" зарывает голову в песок в надежде, что это пройдет само по себе, вместо того, чтобы действовать", - подчеркнул Орен Хазан.После того, как Юлий Эдельштейн пригрозил бойкотировать церемонию на горе Герцля, было достигнуто соглашение, согласно которому Нетаниягу выступил с короткой речью перед началом зажжения факела.Согласно договоренностям, Нетаниягу получил право зажечь факел в обмен на отказ от намерения выступить на церемонии в качестве главного оратора.Речь главы правительства длилась около 14 минут вместо положенных пяти, что не на шутку разозлило Эдельштейна.В интервью 10 каналу израильского ТВ, спикер Кнессета заявил, что премьер умышленно обманул его.Эдельштейн добавил, что "доверие к Нетаниягу нарушено", и в будущем это, видимо, "будет иметь последствия".