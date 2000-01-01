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flickr/Prime Minister of Israel20.04 08:46   MIGnews.com

Хазан призвал Нетаниягу уволить спикера Кнессета

Депутат Орен Хазан ("Ликуд") призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу уволить спикера Кнессета Юлия Эдельштейна. Хазан обратился к главе правительства с данной просьбой после того, как Эдельштейн резко раскритиковал премьер-министра после церемонии зажжения факела в День Независимости.

Депутат Кнессета отметил, что в прошлом ему все же удалось переубедить Нетаниягу касательно увольнения министра обороны Моше Яалона. По словам Хазана, глава правительства должен продемонстрировать лидерство и "поставить на место" спикера.

"Долгое время, спикер Кнессета возглавлял кампанию против вытеснения премьер-министра с помощью статей в СМИ, сеяния лжи, подстрекательства и нанесения вреда фракции "Ликуд" и его лидеру. Это унизительно. Руководство "Ликуда" зарывает голову в песок в надежде, что это пройдет само по себе, вместо того, чтобы действовать", - подчеркнул Орен Хазан.

После того, как Юлий Эдельштейн пригрозил бойкотировать церемонию на горе Герцля, было достигнуто соглашение, согласно которому Нетаниягу выступил с короткой речью перед началом зажжения факела.

Согласно договоренностям, Нетаниягу получил право зажечь факел в обмен на отказ от намерения выступить на церемонии в качестве главного оратора.

Речь главы правительства длилась около 14 минут вместо положенных пяти, что не на шутку разозлило Эдельштейна.

В интервью 10 каналу израильского ТВ, спикер Кнессета заявил, что премьер умышленно обманул его.

Эдельштейн добавил, что "доверие к Нетаниягу нарушено", и в будущем это, видимо, "будет иметь последствия".
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