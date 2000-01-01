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Болтон рассказал, как улучшить отношения США и РФ 20.04 07:49   MIGnews.com

Болтон рассказал, как улучшить отношения США и РФ

Решение проблем Россией, которые она же и создала, будут способствовать улучшению отношений между Америкой и Россией, проинформировал российского посла в США Анатолич Антонова советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, в интересах сторон иметь хорошие отношения, но Российская Федерация обязана найти решение проблемы с заявлениями о вмешательстве в выборы в 2016 году в США и отравлении семейства Скрипалей в Британии.

Вспомнил советник Трампа в своей речи и Украину - Штаты взволнованы ситуацией в стране. Еще он поднял и сирийский вопрос - в ходе 7-летней гражданской войны официальная Москва поддерживает правительство Дамаска, пишет Reuters.

Сообщается, что это была первая встреча посла РФ в США Антонова и Болтона с момента его вступления в должность советника американского президента по нацбезопасности.

Напомним Mignews сообщал, Трамп будет продолжать жесткую политику в отношении Российской Федерации. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, что Дональд Трамп хотел бы поддерживать и хорошие отношения с официальной Москвой.
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