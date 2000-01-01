Решение проблем Россией, которые она же и создала, будут способствовать улучшению отношений между Америкой и Россией, проинформировал российского посла в США Анатолич Антонова советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон.
По словам Болтона, в интересах сторон иметь хорошие отношения, но Российская Федерация обязана найти решение проблемы с заявлениями о вмешательстве в выборы в 2016 году в США и отравлении семейства Скрипалей в Британии.
Вспомнил советник Трампа в своей речи и Украину - Штаты взволнованы ситуацией в стране. Еще он поднял и сирийский вопрос - в ходе 7-летней гражданской войны официальная Москва поддерживает правительство Дамаска, пишет Reuters.
Сообщается, что это была первая встреча посла РФ в США Антонова и Болтона с момента его вступления в должность советника американского президента по нацбезопасности.