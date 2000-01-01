Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Натали Портман отказалась приехать в Израиль 20.04 07:25   MIGnews.com

Натали Портман отказалась приехать в Израиль

Голливудская звезда Натали Портман отказалась от приезда в Израиль на церемонию вручения “Премии Генезис”.

Фонд, вручающий премию, основан российским еврейским миллиардером Михаилом Фридманом и другими российскими еврейскими олигархами. Фонд сотрудничает с Сохнутом и офисом премьер-министра Израиля.

Премия вручается “индивидам, которые служат вдохновением для следующих поколений евреев благодаря своим выдающимся профессиональным достижениям и их преданностью еврейскому народу и еврейским ценностям”. Среди лауреатов премии - скрипач Ицхак Перельман, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и актер Майкл Дуглас.

Портман, родившаяся в Иерусалиме, заявила организаторам мероприятия, что “последние события в Израиле очень расстроили ее и она не чувствует себя комфортно для участия в публичном мероприятии в Израиле и не может явиться на церемонию с чистой совестью”.

Хотя Портман не сказала, что специфически повлияло на ее решение, оно принято после бурных событий на границе с Газой, где огнем ЦАХАЛа были убиты девять палестинцев.

Премия, известная как “еврейская нобелевская” предусматривает получение лауреатом миллиона долларов. В случае Портман сумма в декабре была увеличена до двух миллионов благодаря пожертвованию израильского филантропа Морриса Кана. Организаторы были вынуждены вовсе отменить мероприятия, сообщив, что они “очень опечалены” решением Портман.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:57
Гринблатт назвал, против чего могут протестовать палестинцы
07:49
Болтон рассказал, как улучшить отношения США и РФ
07:11
"Исламский джихад" держит под прицелом генералов ЦАХАЛа
07:07
Румыния переведет посольство в Иерусалим
06:32
Перестрелка в Тель-Авиве, есть раненые
05:25
Тысячи израильтян посетили базы ЦАХАЛа в День независимости
04:22
В Мексике насильника бросили на съедение крокодилам
03:17
Поножовщина в Лоде, один серьезно раненый
01:27
SpaceX запустила в космос телескоп для поиска экзопланет
00:17
Итальянец получил наследство ₤3 млрд и расстроился
23:16
Rammstein порадует фанов якобы последним альбомом
22:11
В Саудовской Аравии открыли первый за 40 лет кинотеатр
21:38
Европейский парламент впервые осудил ХАМАС
20:59
Еще шесть стран переместят свои посольства в Иерусалим?
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus