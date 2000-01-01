20.04 07:25 MIGnews.com

Натали Портман отказалась приехать в Израиль

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Голливудская звезда Натали Портман отказалась от приезда в Израиль на церемонию вручения “Премии Генезис”.Фонд, вручающий премию, основан российским еврейским миллиардером Михаилом Фридманом и другими российскими еврейскими олигархами. Фонд сотрудничает с Сохнутом и офисом премьер-министра Израиля.Премия вручается “индивидам, которые служат вдохновением для следующих поколений евреев благодаря своим выдающимся профессиональным достижениям и их преданностью еврейскому народу и еврейским ценностям”. Среди лауреатов премии - скрипач Ицхак Перельман, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и актер Майкл Дуглас.Портман, родившаяся в Иерусалиме, заявила организаторам мероприятия, что “последние события в Израиле очень расстроили ее и она не чувствует себя комфортно для участия в публичном мероприятии в Израиле и не может явиться на церемонию с чистой совестью”.Хотя Портман не сказала, что специфически повлияло на ее решение, оно принято после бурных событий на границе с Газой, где огнем ЦАХАЛа были убиты девять палестинцев.Премия, известная как “еврейская нобелевская” предусматривает получение лауреатом миллиона долларов. В случае Портман сумма в декабре была увеличена до двух миллионов благодаря пожертвованию израильского филантропа Морриса Кана. Организаторы были вынуждены вовсе отменить мероприятия, сообщив, что они “очень опечалены” решением Портман.