Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Румыния переведет посольство в Иерусалим 20.04 07:07   MIGnews.com

Румыния переведет посольство в Иерусалим

Второй канал израильского ТВ сообщает, что одним из государств, намеревающихся последовать примеру США и Гондураса, и готовых перевести свое посольство в Иерусалим является Румыния.

Правительство Румынии уже приняло решение об этом и сейчас все ждут только его окончательного одобрения.

Лидер правящей румынской коалиции Ливио Драганья - человек, известный своими крепкими связями с Израилем, дал понять, что однозначно поддерживает перевод посольства.

На следующей неделе премьер-министр Румынии посетит Израиль посетит премьер-министр Румынии. Среди прочих вопросов будет обсуждаться перевод посольства.

Заместитель министра иностранных дел Израиля, Ципи Хотовели заявила: “”Я поздравляю спикера румынского парламента в связи с его заявлением прессе о начале процедуры переводы румынского посольства в Иерусалим”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:57
Гринблатт назвал, против чего могут протестовать палестинцы
07:49
Болтон рассказал, как улучшить отношения США и РФ
07:11
"Исламский джихад" держит под прицелом генералов ЦАХАЛа
06:32
Перестрелка в Тель-Авиве, есть раненые
05:25
Тысячи израильтян посетили базы ЦАХАЛа в День независимости
04:22
В Мексике насильника бросили на съедение крокодилам
03:17
Поножовщина в Лоде, один серьезно раненый
01:27
SpaceX запустила в космос телескоп для поиска экзопланет
00:17
Итальянец получил наследство ₤3 млрд и расстроился
23:16
Rammstein порадует фанов якобы последним альбомом
22:11
В Саудовской Аравии открыли первый за 40 лет кинотеатр
21:38
Европейский парламент впервые осудил ХАМАС
20:59
Еще шесть стран переместят свои посольства в Иерусалим?
20:29
Болгария поблагодарила Россию и выбрала ЕС
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus