Румыния переведет посольство в Иерусалим

Второй канал израильского ТВ сообщает, что одним из государств, намеревающихся последовать примеру США и Гондураса, и готовых перевести свое посольство в Иерусалим является Румыния.
Правительство Румынии уже приняло решение об этом и сейчас все ждут только его окончательного одобрения.
Лидер правящей румынской коалиции Ливио Драганья - человек, известный своими крепкими связями с Израилем, дал понять, что однозначно поддерживает перевод посольства.
На следующей неделе премьер-министр Румынии посетит Израиль посетит премьер-министр Румынии. Среди прочих вопросов будет обсуждаться перевод посольства.
Заместитель министра иностранных дел Израиля, Ципи Хотовели заявила: “”Я поздравляю спикера румынского парламента в связи с его заявлением прессе о начале процедуры переводы румынского посольства в Иерусалим”.