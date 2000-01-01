20.04 07:07 MIGnews.com

Румыния переведет посольство в Иерусалим

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Второй канал израильского ТВ сообщает, что одним из государств, намеревающихся последовать примеру США и Гондураса, и готовых перевести свое посольство в Иерусалим является Румыния.Правительство Румынии уже приняло решение об этом и сейчас все ждут только его окончательного одобрения.Лидер правящей румынской коалиции Ливио Драганья - человек, известный своими крепкими связями с Израилем, дал понять, что однозначно поддерживает перевод посольства.На следующей неделе премьер-министр Румынии посетит Израиль посетит премьер-министр Румынии. Среди прочих вопросов будет обсуждаться перевод посольства.Заместитель министра иностранных дел Израиля, Ципи Хотовели заявила: “”Я поздравляю спикера румынского парламента в связи с его заявлением прессе о начале процедуры переводы румынского посольства в Иерусалим”.