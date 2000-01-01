Чехия не откроет посольство в Иерусалиме

Посольство Чехии не станет переезжать в Иерусалим. Вместо этого в израильской столице откроется почетное консульство Чешской республики – разновидность консульского учреждения, возглавляемого нештатным консулом, который, в свою очередь, подчиняется генеральному консулу.
Как сообщил 20 апреля исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, открытие почетного консульства запланировано на конец 2018 года, во время визита в Израиль президента Милоша Земана.
Такое решение Бабиш аргументировал нежеланием подпитывать палестино-израильский конфликт.
"Таким образом, не будет нарушена ни общая внешняя политика Евросоюза, ни выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - заявил он.