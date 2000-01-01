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Чехия не откроет посольство в Иерусалиме | Фото: Коби Гидеон, GPO20.04 20:44   MIGnews.com

Чехия не откроет посольство в Иерусалиме

Посольство Чехии не станет переезжать в Иерусалим. Вместо этого в израильской столице откроется почетное консульство Чешской республики – разновидность консульского учреждения, возглавляемого нештатным консулом, который, в свою очередь, подчиняется генеральному консулу.

Как сообщил 20 апреля исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш, открытие почетного консульства запланировано на конец 2018 года, во время визита в Израиль президента Милоша Земана.

Такое решение Бабиш аргументировал нежеланием подпитывать палестино-израильский конфликт.

"Таким образом, не будет нарушена ни общая внешняя политика Евросоюза, ни выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - заявил он.

Несмотря на то, что Земан выступал одним из самых ярых сторонников переезда посольства в Иерусалим, он поддержал инициативу Бабиша, который, в свою очередь, выступал против этого.

"Однако наша цель– посольство Чехии в Иерусалиме – остается в силе", - заявил его представитель Иржи Овачек.
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