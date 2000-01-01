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21.04 03:24   MIGnews.com

Европарламент призывает европейские страны не посещать ЧМ

Немецкий депутат Европарламента Ребекка Хармс выступила на заседании с призывом не посещать Чемпиаонат мира по футболу 2018 в России.

"Президент РФ Владимир Путин не может быть хорошим хозяином чемпионата мира, пока в Сирии и Украине продолжается война, а также пока он поддерживает правоэкстремистские и антидемократические партии в ЕС и пытается оказать влияние на выборы", - передали слова Хармс на DW.

На призыв откликнулись 60 депутатов из 16 стран мира, составляющий 5 из 9 фракций. При чем, как отмечает агентство, треть поддержавшиш инициативу депутатов - поляки.

"Демократические правительства не должны вносить вклад в инсценировку Путина как сильного мужчины, которому оказывают честь важные в мире лица. Никто не должен забывать, что через три дня после Олимпийских игр в Сочи Крым был занят российской армией", - добавила Ребекка Хармс.

Депутаты призывают европейские государства отказаться от всех официальных мероприятий в России по поводу проведения Чемпионата мира, подобно Британии и Исландии.
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