Европарламент призывает европейские страны не посещать ЧМ
Немецкий депутат Европарламента Ребекка Хармс выступила на заседании с призывом не посещать Чемпиаонат мира по футболу 2018 в России.
"Президент РФ Владимир Путин не может быть хорошим хозяином чемпионата мира, пока в Сирии и Украине продолжается война, а также пока он поддерживает правоэкстремистские и антидемократические партии в ЕС и пытается оказать влияние на выборы", - передали слова Хармс на DW.
На призыв откликнулись 60 депутатов из 16 стран мира, составляющий 5 из 9 фракций. При чем, как отмечает агентство, треть поддержавшиш инициативу депутатов - поляки.
"Демократические правительства не должны вносить вклад в инсценировку Путина как сильного мужчины, которому оказывают честь важные в мире лица. Никто не должен забывать, что через три дня после Олимпийских игр в Сочи Крым был занят российской армией", - добавила Ребекка Хармс.
Депутаты призывают европейские государства отказаться от всех официальных мероприятий в России по поводу проведения Чемпионата мира, подобно Британии и Исландии.