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`Натали Портман попала в руки сторонников BDS` | Фото: Gordon Vasquez/Flickr20.04 16:41   MIGnews.com

"Натали Портман попала в руки сторонников BDS"

Голливудская актриса Натали Портман "попала в руки сторонников BDS", заявила израильский министр культуры Мири Регев после того, как кинозвезда отказалась ехать на церемонию вручения ей "израильской нобелевки" – премии Генезис.

"Я была очень огорчена, узнав, что Натали Портман попала в руки сторонников BDS. Портман, родившаяся в Израиле еврейская актриса, пополнила ряды тех, кто называет успешное и чудесное основание Государства Израиль «повестью о тьме и тьме»", - сказала глава Минкульта.

Таким образом, она провела аллегорию с фильмом "Повесть о любви и тьме", режиссерском дебюте Натали Портман, в котором она также исполнила главную женскую роль. Лента основана на одноименном автобиографическом романе писателя Амоса Оза о жизни в Израиле в 40-ых годах прошлого века.

В свою очередь, Фонд премии Генезис выразил опасения, что решение актрисы приведет к политизации данной благотворительной инициативы, чего, как отмечается, они "усердно пытались избежать последние пять лет" - с момента основания награды в 2013 году.

Любопытно, что когда Натали Портман объявили лауреатом премии она выразила гордость своими израильскими корнями и еврейским наследием. Однако вчера представитель актрисы заявил, что "последние события в Израиле очень ее расстроили, и она не чувствует себя комфортно для участия в публичном мероприятии в Израиле и не может явиться на церемонию с чистой совестью".

В то же время от самой премии она не отказалась. Призовые деньги Натали Портман обещала перечислить фондам, занимающимся защитой прав женщин.
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