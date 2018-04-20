Германия: мы не знаем, как немецкий хлор попал в Сирию
Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Райнер Бройль ответил на заявления России о найденых в Сирии немецких контейнерах с хлором.
"У нас нет своих данных, и я не совсем уверен, какую взаимосвязь российская сторона пытается тут обнаружить", - передали слова Бройля на Риа Новости.
Представитель МИДа германии заверил, что никакие разрешения на поставку хлора из Германии в Сирию не відавались.
"Но также совершенно ясно, что хлор используется во многих областях, в том числе для очистки воды. Само по себе это вещество не запрещено", - добавил Бройль.
Министр экономики ФРГ поддержала МИД заявлением о том, что у нее нет никаких сведений о поставках хлора в Сирию.
Ранее представитель Министерстра иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Восточной Гуте сирийскими военными были обнаружены британские дымовые шашки и контейнеры с хлором немецкого производства.