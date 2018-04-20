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Фото: pixabay.com - crookoo 20.04 16:53   MIGnews.com

Германия: мы не знаем, как немецкий хлор попал в Сирию

Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Райнер Бройль ответил на заявления России о найденых в Сирии немецких контейнерах с хлором.

"У нас нет своих данных, и я не совсем уверен, какую взаимосвязь российская сторона пытается тут обнаружить", - передали слова Бройля на Риа Новости.

Представитель МИДа германии заверил, что никакие разрешения на поставку хлора из Германии в Сирию не відавались.

"Но также совершенно ясно, что хлор используется во многих областях, в том числе для очистки воды. Само по себе это вещество не запрещено", - добавил Бройль.

Министр экономики ФРГ поддержала МИД заявлением о том, что у нее нет никаких сведений о поставках хлора в Сирию.

Ранее представитель Министерстра иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Восточной Гуте сирийскими военными были обнаружены британские дымовые шашки и контейнеры с хлором немецкого производства.
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