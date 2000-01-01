Президент Румынии против переезда посольства

Президент Румынии Клаус Йоханнис резко раскритиковал планы правящей партии переместить посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Как сказано в обнародованном заявлении его канцелярии, депутаты с ним не консультировались по этому поводу и никоим образом его не информировали. Кроме того, глава государства считает, что это решение "не основано на твердых и широких оценках".
Напомним, что ранее лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня на местном телевидении заявил, что решение о перемещении посольства уже принято и на данном этапе уже начались необходимые для этого процедуры, однако премьер-министра Виорика Дансила не смогла подтвердить его слова.
В свою очередь представитель право-центристов президент Йоханнис, который ранее неоднократно выражал разногласия с правительством, заявил о наличии у него полномочий "принимать решения, касательно внешней политики Румынии".
"Инициатива правительства Румынии может представлять собой, самое большое, начало процесса соответствующей оценки, который может быть закончен только в момент завершения переговоров о мирном процессе на Ближнем Востоке, в рамках которого статус Иерусалима является центральной темой", - говорится в заявлении президентской канцелярии.