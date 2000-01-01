20.04 13:47 MIGnews.com

В Солсбери остаются зараженные "Новичком" места

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Британские власти предупредили жителей Солсбери, что в городе по-прежнему могут оставаться места с концентрацией химического вещества "Новичок". При этом власти заверили, что нет необходимости в применении дополнительных мер безопасности.Чиновники из Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии (Defra), а также представители полиции и врачи в четверг вновь встретились с жителями Солсбери, чтобы рассказать о ходе очистки города от "Новичка".Жители Солсбери недовольны тем, что после отравления Скрипалей в городе остаются закрытыми несколько заведений, в том числе паб The Bishop's Mill, ресторан Zizzi, парковка в центре города, два центра скорой помощи и полицейский участок, сообщает Би Би Си.