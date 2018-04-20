Почему Иран любой ценой уклонится от войны с Израилем
Издание New Arab опубликовало статью, автор которой, Дайана Мукаллед, бросает вызов распространившейся среди аналитиков, экспертов и журналистов теории о неизбежности военного столкновения между Израилем и Ираном.
Один из командиров корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что израильские города сравняют с лицом земли в течение семи минут после израильской атаки. Тем не менее, в Сирии Израиль атаковал Иран уже несколько раз - а процитированная угроза прозвучала более года назад.
Ирония происходящего заключается в том, что Иран лишь провозглашает, что стремится к конфронтации - но действует наоборот, в то время как израильтяне постоянно говорят о том, что новая конфронтация превратилась в неизбежность.
Израильские медиа описывают этот конфликт так, как будто его начало - лишь вопрос времени. Между тем, израильские военные обсуждают все более сильные удары по иранским целям в Сирии - и эти идеи единогласно поддерживаются всеми военными и политическими институтами Еврейского Государства. Тем не менее, такая конфронтация станет вопросом жизни и смерти для иранского режима, и несмотря на эскалирующуюся риторику, ясно, что Тегеран вовсе не так возбужден перспективой немедленной войны с Израилем.
Более того, израильтяне очерчивают “красные линии” не только в отношении Ирана, но и России. В международной прессе сообщается, что Израиль пойдет на любые действия и применит любые способы ради того, чтобы Асад не получил современных систем ПВО. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Израиль нанесет удар при попытке поставить Асаду С-300".
Между тем, Иран предпочитает работать через своих прокси - милиции и армии, которые он создает для распространения своего преокта на ближнем Востоке. С 80-х годов Иран не участвовал ни в одной прямой военной конфронтации. Иран навязал себя Ливану через прокси, это же он сделал в Ираке и это он сейчас делает в Сирии - но он не демонстрирует ни малейшей склонности к войне с Израилем - несмотря на продолжающуюся войну слов.
Неизбежность тотальной войны, о которой трубит пресса, требует инициативы обеих сторон. Для Ирана слишком многие сценарии подобной войны несут с собой неприемлемые потери и риски - и это демонстрируется Израилем, раз за разом, его акциями в Сирии, где он имеет полную свободу действий, и, благодаря своему воздушному превосходству, тщательно следит за всеми иранскими военными маневрами, и в состоянии предотвратить любые попытки прямой конфронтации с израильскими силами.
Эвакуация американских сил из Сирии может подтолкнуть израильтян к осознанию необходимости немедленной прямой конфронтации с Ираном, из опасения того, что вакуум, оставленный американцами, очень быстро заполнит Иран, как это уже произошло в Ираке. Иранцы, со своей стороны понимают, что уклонение или оттягивание прямого конфликта создает условия для их экспансии и консолидации с наименьшими возможными затратами и без сколько-нибудь серьезных вызовов их гегемонии.